Педагог в Новокуйбышевске перевела мошенникам более 2,5 миллионов рублей

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В течении четырех дней педагогу из Новокуйбышевска, в одном из мессенджеров писал неизвестный и представившись сотрудником правоохранительных органов сообщал женщине, что ему поступили секретные данные: на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Поверив, 47-летняя жительница региона, последовала инструкции и перевела более двух с половиной миллионов рублей на указанный счет злоумышленника.

После этого собеседник перестал выходить на связь, а пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.