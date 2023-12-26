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Наркозакладчик в Тольятти пойман с поличным

26 декабря 2023 09:47
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Наркозакладчик в Тольятти пойман с поличным

Во время патрулирования ул. Московский Проезд сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти возле одного из подъездов многоквартирного дома обратили внимание на мужчину, который что-то искал на земле. Заметив направляющихся к нему сотрудников полиции, он попытался скрыться. После непродолжительной погони молодой человек был задержан полицейскими.

Во время проведения личного досмотра, в присутствии понятых, сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана спичечный коробок, внутри которого находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции передали информацию о задержании в дежурную часть. На место  прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим N-метилэфедрон общей массой 0,44 грамма, что законодатель относит к значительному размеру.

При опросе ранее судимый за имущественные преступления 34-летний тольяттинец в содеянном сознался и пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому района Управления МВД России по г. Тольятти в отношение мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статья 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотических средств).                      

Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. 

Теги: Стоп Наркотик

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