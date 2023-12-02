Мошенник обманул самарчанку, пообещав продать елочные игрушки

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Неустановленное лицо в социальной сети разместило объявление о продаже партии елочных игрушек. Данное объявление заинтересовало 23-летнюю директора одной из детских спортивных организаций Самарской области. Девушка созвонилась с «продавцом», который осуществлял продажу через объявление, размещенное на одном из сайтов в сети Интернет. В ходе разговора ее заверили о доставке товара через транспортную компанию, после поступления за него оплаты.

Используя мобильное приложение, потерпевшая осуществила перевод в сумме свыше 78 тысяч рублей на указанную собеседником банковскую карту.

На следующий день, девушка связалась с транспортной компанией и предоставила транспортную накладную, на что ей сообщили, что документ поддельный и никаких игрушек в город Тольятти они не отправляют. Поняв, что ее обманули мошенники, потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Полицейские напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при совершении покупок в сети Интернет. Внимательно и осторожно подходите к выбору способа оплаты. Ни в коем случае не переводите всю сумму за покупаемый товар. В целях безопасности и сохранности денежных средств стоит совершать сделку купли-продажи после получения товара на руки и официального оформления сделки.

Полицейские также напоминают, чтобы не стать жертвой мошенников при совершении покупок в сети Интернет, необходимо внимательно изучать текст объявления, не передавать свои личные данные (паспорт, банковские карты), изучить профиль продавца и совершенные им сделки, не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях.