Фермер в Самарской области подозревается в крупном мошенничестве

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По версии следствия, в апреле 2022 года подозреваемый, в целях получения субсидии из регионального бюджета на возмещение части затрат, понесенных на производство молочной продукции, предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области документы, содержащие заведомо ложные сведения, подтверждающие факт ее реализации. Данные документы послужили основанием для предоставления подозреваемому денежных средств из областного бюджета в размере не менее 250 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.