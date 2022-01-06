Два тракториста и агроном в Самарской области украли семена подсолнечника стоимостью около 1 млн рублей

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В ноябре 2000 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью обратился в полицию с заявлением о краже семян подсолнечника с поля, расположенного в границах бывшего совхоза им. Ленина Самарской области.

Сотрудники территориального органа внутренних дел выехали по указанному в сообщении адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли следы протекторов шин с поля, опросили возможных очевидцев.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались два тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и агроном по кормопроизводству. Жителей поселка Ленинский и Софинский Самарской области задержали по месту жительства.

Мужчины сознались в совершении преступления и пояснили, что согласно должностным инструкциям, занимались сбором урожая семян подсолнечника, принадлежавшего обществу с ограниченной ответственностью.

56-летний агроном, используя свое служебное положение, договорился о продаже семян подсолнечника, не ставя в известность собственника. После чего, связавшись с трактористами, которые находились на своих рабочих местах, сообщил о покупателях и договорился о времени отгрузки похищенных ими семян подсолнечника.

Мужчины рано утром приехали на поле и с помощью служебных комбайнов отгрузили семена общим объемом 42 тонны, получив от покупателей 600 тысяч рублей, которые разделили поровну.

Полицейскими установлено, что ущерб, причиненный собственнику семян, составил около 1 миллиона рублей. Благодаря профессиональным действиям следователя и оперуполномоченных районного ОВД причиненный заявителю ущерб возмещен полностью.

Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району в ноябре 2021 года местным жителям, бывшим работникам одного из обществ с ограниченной ответственностью, 1965, 1975 и 1988 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчин направлено в суд, сообщает облМВД.