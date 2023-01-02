19-летний вымогатель в Тольятти у знакомого отдать ему деньги

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Ранее судимый молодой человек нанес знакомому несколько ударов по лицу и потребовал деньги в качестве компенсации за якобы украденные вещи.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району 2 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился местный житель 1987 года рождения. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что его знакомый под надуманным предлогом, угрожая применением насилия, потребовал передать ему 25 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, между двумя мужчинами в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, из-за пропавших вещей подозреваемого. В результате словесной перепалки ранее судимый за грабеж молодой человек 2003 года рождения нанес потерпевшему несколько ударов по лицу и потребовал в качестве компенсации за пропавшие вещи передать ему деньги.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, воспользовавшись моментом, потерпевший покинул квартиру и обратился с заявлением в полицию.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего жителя г. Тольятти и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.