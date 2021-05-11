«Живая Волга»: 13 мая в Самаре состоится ежегодная экологическая акция

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13 мая в 10:00 в акватории реки Самара (лодочная станция «Навигатор» под Южным мостом) в преддверии празднования Международного дня Волги состоится традиционная акция регионального штаба ОНФ в Самарской области «Живая Волга».

Региональный штаб ОНФ в Самарской области с 2017 года проводит акцию «Живая Волга» совместно со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

В рамках акции 2021 года состоится рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара (локация Стрелки). Пройдет мониторинг прибрежных субъектов предпринимательства на предмет соблюдения природоохранного законодательства. А также с предпринимателями и их сотрудниками будет проведен эколого-образовательный ликбез с целью повышения осведомленности об экосистеме Волги и об антропогенных факторах, влияющих на неё.

По мнению организаторов акции, проведение подобных мероприятий способствует освобождению бассейнов рек от браконьерских орудий лова; повышает статуса сотрудников структур, занимающихся охраной природных объектов (и общественных контролёров); а также формирует ответственное отношение жителей региона к водным ресурсам реки.