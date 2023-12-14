В Самарской области понемногу теплеет

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С четверга, 14 декабря, мороз в Самарском регионе спадает, сообщили в Приволжском УГМС.

Днем в регионе будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с, а столбики термометров днем остановятся на отметке -9...-14°C.

В ночь на пятницу, 15 декабря, похолодает до -13...-18°C.

Синоптики отметили, что с середины недели температура начнет повышаться, снегопада пока не прогнозируют.

При этом на сайте Приволжского УГМС размещено штормовое предупреждение: 14-15 декабря 2023 года в восточных районах Самарской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9° и более.