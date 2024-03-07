В Самарской области ожидают мощное половодье

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В этом году весеннее половодье в Самарской области будет масштабным, прогнозируют в Приволжском УГМС. Специалисты ведомства составили прогноз, согласно которому максимальные уровни воды весной 2024 года будут выше среднемноголетних значений на 55-240 сантиметров.

— При интенсивном развитии весенних процессов на большинстве рек возможно достижение значений опасных отметок, — прокомментировали в Приволжском УГМС.

Если возникнут заторы или прорывы плотин, может подтопить и населенные пункты во время интенсивного таяния снега. Эти прогнозы передали местным властям, а также региональному МЧС, пишет Самара-КП.

Фото: Дильдина Светлана