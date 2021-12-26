Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман
В частности, предприятия ведомства в Самарской области полностью оплатили ноябрьские счета за тепло.
«ЭнергосбыТ Плюс» отметил высокий уровень платежной дисциплины за энергоресурсы предприятий Минобороны РФ
Накануне Российский Дед Мороз из Великого Устюга посетил театр "Самарская площадь" и театр кукол.
Российский Дед Мороз из Великого Устюга встретился с юным самарцами
По предварительным данным движение будет ограничено до 20.00 26 декабря.
В Башкирии на 1204 км трассы М5 в результате смертельного ДТП «парализовано» движение транспорта
В день 26 декабря на уборке улично-дорожной сети планируется задействовать 160 единиц техники и 260 уборщиков территории.
Самару чистят от снега
"В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье"
В СПЧ порекомендовали приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки
В Самаре за сутки заболели 224 человека.
Где в регионе подтверждено 498 новых случаев коронавирусной инфекции
В конкурсе участвовали представители 33 регионов страны.
В Рассказове Тамбовской области прошел первый в России чемпионат по вязанию носков
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.17
EUR 82.93
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области ожидается туман

26 декабря 2021 19:22
90
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением ночью и утром 27 декабря местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете.

Если же плотность тумана все-таки позволяет двигаться, не забудьте обязательно включить противотуманное освещение. Туманная дымка никогда не касается земли, всегда остается просвет между дорогой и туманом, поэтому, противотуманные фары и устанавливаются в самом низу. Освещая хоть и небольшую часть дороги, все же, противотуманные фары позволяют передвигаться на маленькой скорости. Свет от противотуманных фар обязательно направляется вниз, на дорожное покрытие. Если фары будут светить вверх, рассеивающиеся лучи моментально вас ослепят.

Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. Исходя из местности и плотности тумана, лучше ориентироваться по краям дороги, деревьям, придорожным ограждениям или столбам. В тумане быстро устают глаза и легко потерять ориентацию в пространстве, поэтому, не следует все время напряженно смотреть только на дорогу перед машиной.

При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.

Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию.

Будьте внимательны и осторожны!

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны
25 декабря 2021  16:09
«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ
794
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
662
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
25 декабря 2021  12:45
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
1389
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
24 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
873
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 декабря 2021  13:46
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
657
Весь список