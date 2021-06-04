В Самаре пройдет экофестиваль «Живая Волга»

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в Самаре состоится экологический фестиваль «Живая Волга». Участников ждут лекции, конкурсы, мастер-класс, выступления творческих коллективов, экоактивистов и развлекательная программа для юных самарцев. На протяжении всего мероприятия жители и гости города смогут сдать ненужные вещи на переработку и утилизацию.
Фестиваль организуют Движение ЭКА и самарская некоммерческая организация «Свежий ветер» в рамках проекта «Живая Волга» Coca-Cola в России – одного из проектов для достижения целей глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов».
«Живая Волга» пройдет в сквере Высоцкого.
Фестиваль начнется 5 июня в 10:00 и продлится до 14:00. Гости мероприятия научатся декорировать джинсовую одежду, послушают лекции о волонтерстве на Волге, экологии семьи и проблеме техногенных отходов, познакомятся с экоактивистами и общественными организациями города, а также насладятся выступлениями творческих коллективов. На фестивале можно будет сдать вторсырье и сломанную технику на переработку, отправить просроченные лекарства на безопасную утилизацию, а вещи в хорошем состоянии – обменять. Для юных самарцев организаторы подготовили конкурс рисунков, фримаркет конструктора Leggo и игры с волком из «Ну, погоди!». Занятие по душе найдет себе каждый участник независимо от возраста!
Поучаствовав в викторине об экологичном образе жизни можно выиграть полезные призы.
Программа фестиваля
5 июня 2021
10.00-14.00
Адрес: сквер Высоцкого
В течение всего праздника:
Вход на «Живую Волгу» свободный. Участие во всех мероприятиях фестиваля «Живая Волга» бесплатное.