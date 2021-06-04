В Самаре пройдет экофестиваль «Живая Волга»

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5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в Самаре состоится экологический фестиваль «Живая Волга». Участников ждут лекции, конкурсы, мастер-класс, выступления творческих коллективов, экоактивистов и развлекательная программа для юных самарцев. На протяжении всего мероприятия жители и гости города смогут сдать ненужные вещи на переработку и утилизацию.

Фестиваль организуют Движение ЭКА и самарская некоммерческая организация «Свежий ветер» в рамках проекта «Живая Волга» Coca-Cola в России – одного из проектов для достижения целей глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов».

«Живая Волга» пройдет в сквере Высоцкого.

Фестиваль начнется 5 июня в 10:00 и продлится до 14:00. Гости мероприятия научатся декорировать джинсовую одежду, послушают лекции о волонтерстве на Волге, экологии семьи и проблеме техногенных отходов, познакомятся с экоактивистами и общественными организациями города, а также насладятся выступлениями творческих коллективов. На фестивале можно будет сдать вторсырье и сломанную технику на переработку, отправить просроченные лекарства на безопасную утилизацию, а вещи в хорошем состоянии – обменять. Для юных самарцев организаторы подготовили конкурс рисунков, фримаркет конструктора Leggo и игры с волком из «Ну, погоди!». Занятие по душе найдет себе каждый участник независимо от возраста!

Поучаствовав в викторине об экологичном образе жизни можно выиграть полезные призы.

Программа фестиваля

5 июня 2021

10.00-14.00

Адрес: сквер Высоцкого

- Эковикторина

- Мастер-классы по кастомайзингу джинсовой одежды

- Конкурс рисунка «Любимая Волга»

- Встреча с Эковолонтерами

- Выступление Самарских коллективов

- Выступление подопечных Гуманитарного центра БлагоДарю

- Эколекция от АНО «Эко культура и технологии» в рамках Проекта "Безопасные Лекарства" на тему: воздействие техногенных отходов, последствия и варианты решения,

- Эколекция от компании "Чистые водоёмы" на тему «Волонтерство на Волге»

- Лекция БФ Ремар на тему "Экология семьи".

В течение всего праздника:

- Сбор вторсырья и отправка на переработку

- Сбора просроченных или ненужных лекарств

- Приём сломанной техники

- Лего баттл (фримаркет лего конструктора)

- Экоярмарка, можно приобрести вещи, сокращающие отходы в быту: многоразовые наборы для пикника, многоразовые стаканчики, трубочки, бахилы, фруктовки, а также апсайкл-вещи: ручки из тетрапака, ремни из велопокрышек и многое другое.

- Фримаркет (обмен вещами и игрушками)

- Экоигры с ростовой куклой «Волк из мультфильма «НУ ПОГОДИ»

Вход на «Живую Волгу» свободный. Участие во всех мероприятиях фестиваля «Живая Волга» бесплатное.