Стало известно, когда вскроется лед на Волге в Самарской области

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Специалисты гидрометцентра составили первые прогнозы на предстоящее половодье. Максимальные уровни воды весной этого года будут ниже нормы на 0,7 метра на реках Самаре и Чапаевке.



— Вскрытие Волги ожидается в первой декаде апреля, что соответствует норме. При этом запасы воды в снегу составили 113% нормы. Это на 35 мм больше значений на аналогичную дату прошлого года, — сообщили в российском гидрометцентре.

Также, по словам синоптиков, в Самарской области при прохождении половодья возможны прорывы неопорожненных прудов на малых реках. Села и деревни, расположенные вблизи рек Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Большой Кинель и Чапаевка, будут находиться под угрозой подтопления, пишет 63.ру.