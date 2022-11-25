Школьница из Самарской области вошла в число призеров премии Росприроднадзора

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«Экология – дело каждого» Международная детско-юношеская премия, созданная при участии Росприроднадзора. В этом году в конкурсе приняли участие люди со всей России и других стран, таких как Венесуэла, Греция, Индонезия, Германия, Австрия, Монголия, и других. Общее число участников - 45 тысяч. В проекте участвуют дети от 6 до 17 лет.

Победителями второго сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» стали дети и подростки из Армении, Перу, Китая, Эквадора, Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской областей, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Приморского краев, Алтая, Башкортостана, Бурятии, Крыма, Татарстана, Хакасии, Чечни, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Лидерами по числу победителей в этом году стали Подмосковье, Москва и северная столица России.

По итогам работы жюри Екатерина Рогова (14 лет) из Самары стала призером Премии за представленную серию настольных игр «Игрополия» для достижения экологических целей устойчивого развития. По мнению автора, предлагаемая игра позволит повысить уровень экологической грамотности подрастающего поколения. В других работах Екатерина рассказала про экомаршрут «Тропой рукотворного леса». Путь проложен в село Дубовый Умет, где можно посетить музей Нестора Генко. Благодаря ему в степи вырос лес, защищающий села и поля от жаркого ветра.

«Вторая Международная детская премия службы показала большую динамику, сильную конкуренцию и высокое качество работ. Номинации «Экопроект» и «ESG-поколение» открыли настоящих звёзд проекта и, надеюсь, будущих экологов и учёных», - уверена руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, инициатор Премии Светлана Радионова.

В качестве примера Светлана Радионова рассказала о проекте дождевого сада, представленном подростком из Уфы. Он позволит экономить воду. Помимо проектов для участия в Премии ребята присылали видео, в которых читали стихи, исполняли песни и танцевали.

Фото: администрация Самары