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Сегодня в Самарской области ожидается сильный дождь

25 сентября 2022 10:24
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Сегодня в Самарской области ожидается сильный дождь

От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 25.09.2022 местами в Самарской области ожидается сильный дождь."

В связи с неблагоприятной погодой автолюбителям следует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, поскольку дождь резко ухудшает видимость на дороге, что может привести к ДТП.

Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)

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