Сегодня в Самарской области ожидается сильный дождь

От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 25.09.2022 местами в Самарской области ожидается сильный дождь."
В связи с неблагоприятной погодой автолюбителям следует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, поскольку дождь резко ухудшает видимость на дороге, что может привести к ДТП.
Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)