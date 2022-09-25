Сегодня в Самарской области ожидается сильный дождь

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От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 25.09.2022 местами в Самарской области ожидается сильный дождь."



В связи с неблагоприятной погодой автолюбителям следует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, поскольку дождь резко ухудшает видимость на дороге, что может привести к ДТП.



Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить



по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»



(все операторы сотовой связи)