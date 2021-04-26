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Он ездит по улицам Самары и делает остановки на территории образовательных учреждений и во дворах многоквартирных домов.
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По Самаре курсирует «Экомобиль»

26 апреля 2021 17:32
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Он ездит по улицам Самары и делает остановки на территории образовательных учреждений и во дворах многоквартирных домов.

28 апреля, в 10.15, у главного корпуса СамГТУ ( Молодогвардейская, 244) сделает остановку «Экомобиль» регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Самарской области. На несколько часов территория вуза превратиться в экологический пункт по сбору вторичного сырья. Студенты и жители ближайших дворов смогут сдать отходы, которые направятся на переработку.

 «Экомобиль» сделает остановку на территории вуза в рамках всероссийского межвузовского молодежного фестиваля «ВузЭкоФест-2021», тема которого в этом году «Технологии в экологии». В этот день региональный оператор расскажет студентам о правилах раздельного сбора отходов, о видах фракций и маркировках пластика. А также подведет первые итоги работы масштабного проекта по раздельному сбору отходов. 

«Экомобиль» стартовал в марте этого года. Он ездит по улицам Самары и делает остановки на территории образовательных учреждений и во дворах многоквартирных домов. Маршрут экомобиля прописывается заранее с учетом мнения жителей. Спецтранспорт принимает у горожан офисную бумагу, картон, пластик, пластиковые крышки, алюминий, стекло, ветошь, книги. 

Собранное вторсырье регоператор направляет на переработку. Книги - на обмен в рамках буккроссинга. А вещи, которые пригодны для повторного использования, направляет нуждающимся. Первую партию собранных вещей ЭкоСтройРесурс передал 23 апреля семьям из Похвистневского района. 

Главные задачи проекта: увеличить долю ценных фракций, направляемых на переработку; повысить уровень культуры раздельного сбора отходов у жителей Самары, дать вещам «вторую жизнь».

 

Теги: «Экомобиль» Самара

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