По Самаре курсирует «Экомобиль»

48

28 апреля, в 10.15, у главного корпуса СамГТУ ( Молодогвардейская, 244) сделает остановку «Экомобиль» регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Самарской области. На несколько часов территория вуза превратиться в экологический пункт по сбору вторичного сырья. Студенты и жители ближайших дворов смогут сдать отходы, которые направятся на переработку.

«Экомобиль» сделает остановку на территории вуза в рамках всероссийского межвузовского молодежного фестиваля «ВузЭкоФест-2021», тема которого в этом году «Технологии в экологии». В этот день региональный оператор расскажет студентам о правилах раздельного сбора отходов, о видах фракций и маркировках пластика. А также подведет первые итоги работы масштабного проекта по раздельному сбору отходов.

«Экомобиль» стартовал в марте этого года. Он ездит по улицам Самары и делает остановки на территории образовательных учреждений и во дворах многоквартирных домов. Маршрут экомобиля прописывается заранее с учетом мнения жителей. Спецтранспорт принимает у горожан офисную бумагу, картон, пластик, пластиковые крышки, алюминий, стекло, ветошь, книги.

Собранное вторсырье регоператор направляет на переработку. Книги - на обмен в рамках буккроссинга. А вещи, которые пригодны для повторного использования, направляет нуждающимся. Первую партию собранных вещей ЭкоСтройРесурс передал 23 апреля семьям из Похвистневского района.

Главные задачи проекта: увеличить долю ценных фракций, направляемых на переработку; повысить уровень культуры раздельного сбора отходов у жителей Самары, дать вещам «вторую жизнь».