На территории Самарской области наблюдается метель, сильные порывы ветра

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Сызранская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ! Уважаемые водители, рекомендуем отказаться от дальних поездок на личном транспорте, а в случае если возникла необходимость, и вы сели за руль, будьте предельно внимательны и осторожны! Помните о мерах безопасности и необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.

Водители, строго соблюдайте дистанцию и боковой интервал, исключите факты выезда на полосу, предназначенную для встречного движения и не создавайте помех при выполнении очистительных работ специальной снегоуборочной техникой.

Уважаемые пешеходы! Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге, переходите только в строго установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, особенно в тёмное время суток.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правил дорожной безопасности, взаимовежливость всех участников дорожного движения, проявление дорожной грамотности и культуры поведения на дороге, поможет избежать трагедии и сохранить жизнь, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео