МЧС СО: о паводковой обстановке в регионе

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По состоянию на 18 марта в 9 районах Самарской области остаются подтопленными 7 жилых домов, 52 приусадебных участка, 6 низководных мостов.

В результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз, Малый Кинель, Кондурча остаются подтопленными 6 низководных мостов: в н.п. Мосты Пестравского района, н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, н.п. Березовка Большеглушицкого района, н.п. Малиновый Куст Красноярского района, н.п. Кириллинский Красноярского района, н.п. Константиновка Большеглушицкого района.

Подтоплено 7 жилых домов:

Ставропольский район (н.п. Мусорка – 1 жилой дом, н.п. Ягодное – 1 жилой дом, н.п. Верхние Белозерки – 1 жилой дом);

Сызранский район (н.п. Новый Ризадей – 3 жилых дома);

Волжский район (н.п. Черноречье – 1 жилой дом, н.п. Власть Труда – 1 жилой дом, н.п. Черновский – 1 жилой дом).

подтоплено 52 приусадебных участка:

Ставропольский район (н.п. Выселки – 11 приусадебных участков, н.п. Мусорка – 1 приусадебный участок, н.п. Ягодное – 2 приусадебных участка);

Сызранский район (н.п. Новый Ризадей – 5 приусадебных участков, н.п. Варламово – 1 приусадебный участок);

Безенчукский район (н.п. Безенчук – 2 приусадебных участка);

Красноярский район (н.п. Красный Яр – 2 приусадебных участка);

Пестравский район (н.п. Михаило-Овсянка – 2 приусадебных участка);

Волжский район (н.п. Черноречье – 3 приусадебных участка, н.п. Власть Труда – 4 приусадебных участка, н.п. Черновский – 4 приусадебных участка, н.п. Сухая Вязовка – 27 приусадебных участков);

Кинельский район (н.п. Бобровка – 2 приусадебных участка, н.п. Георгиевка – 6 приусадебных участков).

Паводковая ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работают оперативные группы, применяется беспилотная авиация.

Фото: ГУ МЧС СО