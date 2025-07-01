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Лесная охрана региона зафиксировала 150 нарушений за первое полугодие 2025 года

1 июля 2025 16:19
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Среди нарушений – незаконная рубка, самовольное занятие лесных участков, нарушение правил пожарной безопасности, оставление мусора в лесу. 

Более 200 специалистов лесной охраны обеспечивают защиту 590 тысяч гектаров лесов Самарской области. С начала года в ходе патрулирований выявлено 150 нарушений, по которым возбуждено 147 административных дел и 3 уголовных дела. Общий ущерб лесному фонду региона составил более 1,4 миллиона рублей. Среди нарушений – незаконная рубка, самовольное занятие лесных участков, нарушение правил пожарной безопасности, оставление мусора в лесу. 

«На этот год мы утвердили 613 маршрутов патрулирования протяженностью почти 60 тысяч километров. За 6 месяцев на счету лесной охраны уже более трех тысяч выездов. Работа большая, системная – ежедневно специалисты проезжают порядка 250 километров для того, чтобы защищать леса от нарушений. Важно не только выявить, но и вовремя пресечь», – прокомментировал руководитель департамента лесного хозяйства минприроды региона Павел Мельников.

В прошлом году для осуществления деятельности лесной охраны было приобретено 17 отечественных внедорожников. В этом году, по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, закупили еще 35 лесопатрульных автомобилей.  
«Сильная поддержка региона позволяет эффективнее беречь самарские леса», – добавил Мельников.

Ловить нарушителей лесникам помогают и современные технологии. Комплексная система дистанционного мониторинга позволяет отслеживать все лесоизменения по снимкам со спутников.  На земле состояние государственного лесного фонда мониторят с помощью камер. В этом году к 45 видеокамерам с радиусом обзора 30 км прибавится еще десять. Такое техническое оснащение позволяет установить даже номер автомобиля нарушителя. Кроме того, в лесах установлены фотоловушки – в прошлом году с их помощью за незаконную рубку были задержаны двое нарушителей в Кинельском лесничестве. 

Такой комплексный подход помогает осуществлять охрану лесов – важнейшую из задач национального проекта «Экологическое благополучие».

 

 

Фото предоставлено минприроды СО

Теги: Самара Экология

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