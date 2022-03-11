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ГИБДД СО: возможны осложнения дорожной обстановки в связи с погодными условиями

11 марта 2022 22:28
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В выходные дни на территории региона прогнозируют обильный снег и понижение температуры.

Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями.

По данным синоптиков, в ближайшие выходные дни на территории региона прогнозируют обильный снег и понижение температуры. Это, в свою очередь, приведет к изменению дорожных условий, что необходимо учитывать автолюбителям.

Особенно бдительными следует быть тем, кто собирается осуществлять выезды на загородные трассы, где, как правило, температура ниже на несколько градусов. Перед поездкой необходимо убедиться в полной исправности своего транспортного средства, а также взять в дорогу все необходимое для мелкосрочного ремонта, в том числе и теплые вещи с учетом того, что, возможно, какое-то время придется провести на улице.

В экстренной ситуации следует воспользоваться телефонным номером 112, звонок на который можно осуществлять даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне.

Также Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными, напоминает пешеходам не забывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно в условиях гололеда, а водителям выдерживать увеличенную дистанцию и безопасную скорость.

В сложных погодных условиях сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем, кто оказался в непростой ситуации.

 

Фото:   ГИБДД СО

 

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