Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.
Самарский спортсмен Буков Андрей - чемпион России по паралимпийскому велоспорту
К участию приглашаются учащиеся детских школ искусств от 5 до 18 лет, студенты лицеев, колледжей, училищ и вузов культуры и искусств России.
Объявлен прием работ для Всероссийского выставки-конкурса «Образ защитника Отечества в произведениях молодых художников»
В нём будут получать необходимую медицинскую помощь более 600 жителей Нижней Кондурчи и близлежащих населенных пунктов.
В селе Нижняя Кондурча Елховского района  идёт строительство модульного ФАПа
Все профилактические обследования защитники Отечества проходят в плановом порядке, включая консультации врачей узких специальностей.
Ветераны боевых действий прошли второй этап диспансеризации в Самаре
В Самаре ночью +20, +22°С, днем +29, +31°С.
5 августа в регионе ночью гроза, днем местами гроза, град, до +32°С
С 1 марта в этом регионе вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя.
Вологодский губернатор: сети магазинов "Красное и Белое" следует продавать хлеб, а не спиртные напитки в регионе
Жители указанных населенных пунктов получили комфортное транспортное сообщение с Самарой!
Жители Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки с сегодняшнего дня могут с комфортом добираться до дома на новых автобусах
Основными темами стали передача показаний индивидуальных приборов учёта, своевременное получение ежемесячных квитанций, доступность дистанционных каналов связи с энергокомпанией.
Специалисты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»  провели встречу со старшими по домам в Тольятти
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.01
EUR 91.71
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

5 августа в регионе ночью гроза, днем местами гроза, град, до +32°С

4 августа 2025 19:57
125
В Самаре ночью +20, +22°С, днем +29, +31°С.

По информации Приволжского УГМС 5 августа в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью гроза, днем местами гроза, град.

Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17, +22°С, днем +27, +32°С.

В Самаре ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в Самаре ночью +20, +22°С, днем +29, +31°С.

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Не развод.ите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов)
04 августа 2025, 14:48
С 5 по 8 августа местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Не развод.ите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов) Экология
219
Будьте внимательны и осторожны!
04 августа 2025, 14:35
В ближайшие 1-2 часа в губерни ожидаются грозы, усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны! Экология
186
В Самаре ночью +19, +21°С, днем +30, +32°С.
03 августа 2025, 18:19
4 августа в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +33°С
В Самаре ночью +19, +21°С, днем +30, +32°С. Экология
384

В центре внимания
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
4 августа 2025  16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
181
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
4 августа 2025  13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
522
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
222
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
3 августа 2025  10:26
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
498
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
2 августа 2025  13:50
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
441
Весь список