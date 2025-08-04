5 августа в регионе ночью гроза, днем местами гроза, град, до +32°С

По информации Приволжского УГМС 5 августа в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью гроза, днем местами гроза, град.
Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17, +22°С, днем +27, +32°С.
В Самаре ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в Самаре ночью +20, +22°С, днем +29, +31°С.