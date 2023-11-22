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22. ноября местами по Самарской области ожидается очень сильный снег, более 20 мм

22 ноября 2023 14:18
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При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. До конца дня и вечером 22. ноября местами по Самарской области ожидается очень сильный снег, более 20 мм.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим, двигайтесь с включенным ближним светом, воздержитесь от резких маневров. На автомобиле необходимо двигаться только по большим дорогам и шоссе.

Рекомендуем на время отменить поездки на дальние расстояния. В случае, если это невозможно — возьмите с собой запас еды и топлива, тёплые вещи и средства связи. Предупредите близких о планируемом маршруте.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться в том, что все транспортные средства остановились. Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи домов и зданий - сход скопившейся на крыше снежной массы или сосулек очень опасен.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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