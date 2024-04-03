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В самарском метро комплексно ведутся работы в рамках городского месячника по благоустройству 

3 апреля 2024 19:56
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После зимы санитарному содержанию электропоездов уделяется особое внимание.

После зимы санитарному содержанию электропоездов уделяется особое внимание. С учетом графика движения составы моются в ежедневном режиме. Внешняя очистка выполняется в специальном помещении, с использованием моющего раствора и задействованием автоматического щеточного оборудования. Затем раствор смывается с кузовов, поезд направляется в продувочное отделение, где на вагоны подается сжатый воздух. На мойку каждого состава, состоящего из четырех вагонов, требуется порядка 5 кубов воды.

Наведение чистоты в салонах вагонов кропотливая работа, где ручной труд незаменим. Во время генеральной уборки снимают все сиденья, собирают фантики от конфет, шелуху от семечек и другой скопившийся мусор. Для избавления салонов от пыли используют пылесосы. Рабочие занимаются мойкой каждого салона, от пола до потолка.

Уборщики отмывают поручни, окна, подоконники, двери, напольное и потолочное покрытия, диваны, очищают оборудование, размещенное под сиденьями. Не оставляют без внимания плафоны системы освещения. 

Приводят в порядок не только внутривагонное, но и подвагонное оборудование. Рамы тележек, колесные пары, элементы тормозной рычажной передачи и другое оснащение отмывают с помощью сильнодействующих химических. Под вагонами очистка осуществляется с помощью моечного аппарата высокого давления. Параллельно специалисты заняты комиссионным обследованием подвижного состава и проведением текущих ремонтных работ.

На постоянном контроле находится работоспособность и состояние всего комплекса зданий, сооружений, устройств и служебно-технических помещений метрополитена. Контрольные мероприятия проводятся не только в период городского месячника по благоустройству.

В период межсезонья и городского месячника по благоустройству специальной комиссией организован централизованный комплексный осмотр.

Комиссионный осмотр продлится до конца апреля.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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