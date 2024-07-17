В Самаре обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону

93

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ведутся ремонт и модернизация теплотрасс. В этом году работы выполняются на 24 объектах. В настоящее время ремонт затронул 22 участка, уже переложено почти 10 км.

Напомним, что на некоторых объектах перекладки будут сопряжены с переходом через проезжую часть. Таким образом, для проведения работ необходимо ограничить движение транспорта, в частности, трамваев. Речь идет об участках по ул. Антонова-Овсеенко/ул. И. Булкина и ул. Ново-Вокзальная/ул. Фадеева. Работы на первой локации планируется начать уже в конце июля.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила важность проводимых ремонтных работ: «Нам крайне необходимо выполнить обновление этого участка теплотрассы, поскольку сеть требует ремонта. По этой ветке идет множество трамваев. Ежедневно они перевозят порядка 20 тысяч людей. Необходимо максимально сократить неудобства для жителей. Соответственно, максимально проинформировать горожан о предстоящих работах и связанных с ними ограничениях, а также контролировать график выполнения работ».

Для того чтобы компенсировать неудобство граждан на время проведения ремонта теплотрассы, рассмотрена возможность организации бесплатных автобусов от Антонова-Овсеенко/Авроры до 22 Партсъезда/Ново-Вокзальной.

Активно ведется подготовка жилищного фонда и объектов социальной сферы к предстоящему отопительному сезону. Так, подготовлено 7012 из 10086 МКД, и 360 из 564 муниципальных объектов соцсферы.

Фото: администрация Самары