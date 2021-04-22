В Самаре в этом году планируют начать работы по продлению улицы 22 Партсъезда

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В департаменте градостроительства Самары сообщили, что уже в этом году планируют начать работы по строительству новой дороги по улице 22 Партсъезда между Московским шоссе и Ново-Садовой. Проект продления улицы на данный момент находится на экспертизе.

Новую дорогу планируют построить четырехполосной. Вдоль проезжей части хотят обустроить тротуары, установить столбы освещения, предусмотреть парковочные карманы и построить ливневую канализацию. На первом этапе после строительства дорогу будут использовать для подъезда спецтехники к месту строительства развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии, передает samarskie-voditeli.ru.