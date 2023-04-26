В регионе продолжается онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства

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В Самарской области продолжается Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Голосование проходит в 11 муниципальных образованиях: Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Октябрьск, Похвистнево, Сызрань, Тольятти и муниципальный район Безенчукский.

Голосование продлится до 31 мая. Принять участие в нем может каждый житель старше 14 лет через Госуслуги при помощи платформы 63.gorodsreda.ru. Также отдать свой голос за понравившуюся территорию жителям помогают волонтеры. Всего к голосованию в этом году доступны 105 территорий – это парки, скверы, бульвары, пешеходные зоны, и именно жители могут решить, какие общественные территории преобразятся.

В Самарской области благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ежегодно преображаются сотни общественных пространств, создаются новые точки отдыха и притяжения для жителей и гостей губернии. Всего за пять лет в регионе было благоустроено 784 общественных пространства и 1660 дворов. В этом году планируется обновить еще 300 дворовых и 140 общественных территорий.

Работы по благоустройству территорий в области уже стартовали, и совсем скоро жители губернии вновь увидят, как меняются наши города. Например, в Самаре продолжат благоустраивать парк «Воронежские озера», парк «Молодежный» и «Ерик Парк». Все эти территории стали победителями рейтингового голосования в прошлом году, и сейчас проходит подготовка благоустройства второго этапа этих общественных пространств. В Тольятти начнется благоустройство Парка Победы и Парка Центрального района, в Новокуйбышевске 8 общественных пространств получат перезагрузку – это Парк Патриот – Солдатский лес, несколько скверов и востребованные пешеходные локации.