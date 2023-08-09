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В Кировском районе Самары по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраивается 6 дворов

9 августа 2023 14:24
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В Кировском районе Самары по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраивается 6 дворов

5 территорий преображается по Губернаторскому проекту "СОдействие". 
 
 В начале недели двор по проспекту Карла Маркса, 481 посетил глава района Игорь Рудаков. Пространство обновляется по Губернаторскому проекту "СОдействие". Совместно с активом дома осмотрел качество проведённых работ, обсудили текущие проблемы и пути их решения. 

 Во дворе отремонтированы тротуары, внутриквартальные проезды, подходы к входным группам подъездов, обустроена парковка. Жители совместно с управляющей компанией планируют следить за порядком во дворе, чтобы сохранить пространство комфортным на долгие годы. 

 Именно по инициативе жителей дворы получают новую жизнь. Совместно они принимают решение о необходимости благоустройства, подают заявку, совместно со специалистами районной администрации работают над дизайн-проектом, затем наблюдают за процессом обновления.

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