В Кировском районе Самары по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраивается 6 дворов

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5 территорий преображается по Губернаторскому проекту "СОдействие".



В начале недели двор по проспекту Карла Маркса, 481 посетил глава района Игорь Рудаков. Пространство обновляется по Губернаторскому проекту "СОдействие". Совместно с активом дома осмотрел качество проведённых работ, обсудили текущие проблемы и пути их решения.

Во дворе отремонтированы тротуары, внутриквартальные проезды, подходы к входным группам подъездов, обустроена парковка. Жители совместно с управляющей компанией планируют следить за порядком во дворе, чтобы сохранить пространство комфортным на долгие годы.

Именно по инициативе жителей дворы получают новую жизнь. Совместно они принимают решение о необходимости благоустройства, подают заявку, совместно со специалистами районной администрации работают над дизайн-проектом, затем наблюдают за процессом обновления.