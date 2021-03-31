Участок трассы М-5 под Сызранью будет расширен и станет более безопасным

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Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров анонсировал проведение реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» под Сызранью. Участок трассы будет расширен и станет более безопасным. На эти цели будет направлено 7 млрд рублей.

Проект реконструкции опасного участка уже подготовлен. Над его созданием работала УК «Большая Волга». По проекту опасный участок трассы будет расширен и оснащен отбойниками и разделительными полосами. Это позволит исключить возможность выезда транспорта на встречную полосу.

Ранее в ДТП с автобусом и грузовиком под Сызранью погибли 12 человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело, передает samarskie-voditeli.ru.