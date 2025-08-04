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Ремонт подъездных путей к учреждениям образования Самары на контроле

4 августа 2025 11:08
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Ремонт подъездных путей к учреждениям образования Самары на контроле

 

В Самаре в рамках подготовки к новому учебному году продолжается ремонт 45 подъездных путей и тротуаров к учреждениям социальной сферы. По поручению главы города Ивана Носкова до конца августа главы всех внутригородских районов лично проверят объекты на своих территориях. Так, глава Железнодорожного района Вадим Тюнин в рамках выездного совещания оценил готовность тротуара возле школы №37 на ул. Тухачевского.

«Всего на территории нашего района в этом году ремонтируется 14 дорог и тротуаров, в том числе 4 вблизи детских соцучреждений – школ и детских садов. Около школы №37 подрядчик планирует сдать работы на следующей неделе. Руководство школы отдельно отметило скорость, с которой выполняются работы: например, бортовой камень на всем протяжении участка был установлен подрядчиком за день. При этом важно, чтобы не пострадало качество, поэтому обязательно выйдем на проверку повторно после полного завершения.  Позже планируем обсудить с директором Ириной Михайловной и варианты благоустройства данной территории», - рассказал Вадим Тюнин.

Около школы № 163 со стороны улицы Свободы в Советском районе строительство тротуара провели на участке протяженностью порядка 110 метров. 

«В течение длительного времени мы просили, чтобы к образовательному учреждению был сделан удобный подход. У нас учится около 1000 детей, в том числе 400 детей в начальных классах, которых отводят родители, поэтому по утрам поток довольно активный. В этом году благодаря программе, запущенной главой города Иваном Николаевичем Носковым, 1 сентября наши ребята пойдут в школу по новой пешеходной дороге», – рассказала директор школы №163 Елена Фень.

Также, как отметил глава Советского района Вадим Бородин, в этом году тротуар будет сделан к детскому поликлиническому отделению Самарской городской поликлиники № 10 на улице Советской Армии.  «Поликлиника располагается на первом этаже пятиэтажного дома. Здесь обычно большое количество машин, немало родителей с детьми и детскими колясками. Однако проектом застройки тротуар предусмотрен не был. В ходе встречи с главой города Иваном Николаевичем Носковым жители озвучили просьбу, она была удовлетворена», – отметил Вадим Бородин.

Отметим, что в настоящее время администрация города совместно с главами районов, руководителями учреждений образования, культуры и спорта формируют перечень дорог и тротуаров, которые ведут к социальным учреждениям, нуждаются в ремонте и могут быть отремонтированы в 2026 году. С адресным перечнем образовательных учреждений, в районе которых в 2025 году проходит ремонт участков автомобильных и пешеходных дорог, можно ознакомиться по ссылкеhttps://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/?bitrix_include_areas=Y&amp;clear_cache=Y.

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