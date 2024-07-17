Продолжаются работы по восстановлению дома Челышева после пожара в Самаре

83

Как сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн, 16 июля с главой Самары Елена Лапушкина и другими коллегами обсудили ход восстановительных работ здания и возникающие проблемы. На встрече присутствовали представители подрядчика, Фонда капремонта, областных и городских структур, но главное - инициативная группа жителей дома.



Напомню, что в марте 2023 года сильный пожар произошел в одном из самых знаковых и многострадальных памятников Самары — в доходном доме купца Челышева XIX века на ул. Красноармейской. Здание удалось потушить, но оно сильно пострадало.



"После случившегося я сразу же встретился с «погорельцами» и пообещал, что помогу восстановить дом, являющимся одним из символов старой Самары. Рад, что взятое обязательство выполняется, жители сегодня на встрече это подтвердили.



Восстановление идёт за счет средств Фонда капремонта, областной и муниципальной казны. Уже выполнен ремонт межэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок, входных групп. К осени будет полностью отремонтирована кровля, начат ремонт фасада.



Договорились, что городская администрация как можно скорее объявит еще один конкурс на производство работ по ремонту внутренних помещений общего пользования. По предварительным расчетам на это необходимо 41 млн руб.



Наша задача – не просто восстановить этот объект культурного наследия федерального значения, но и дать людям возможность нормально жить в своих квартирах и как можно быстрее.



Нахожусь на постоянной связи с жителями и буду держать эту ситуацию на особом контроле до «победного конца»", - сообщает Хинштейн.