Продлено ограничение движения транспорта по улице Гагарина в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на территории города Самары продлено действие временного ограничения движения транспорта по улице Гагарина в районе дома № 22, в направлении движения к улице Академика Солдатова. Ограничительная мера действует с 06:00 15 июля 2024 года до 06:00 2 августа 2024 года.

В период ремонта инженерных коммуникаций автобусы маршрутов №№ 24, 34, 41, 53, 56, 99 следуют по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары