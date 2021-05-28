После аномальной жары в Самаре восстанавливают цветники

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Пешеходную часть на Ленинградской в 2021 году украсит тысяча кв. м клумб с однолетними цветами. Среди них - петуньи, тагетесы (бархатцы) и канны. Работы по озеленению начались давно, но в них пришлось вносить корректировки.



Жители Самары заметили, что майскую жару (до +36 градусов) пережили не все цветы. Обращения людей по этому поводу в администрации города не оставили без внимания. Ситуацию сразу стали исправлять.



Случай является уникальным, говорит Павел Камышев, мастер участка ООО "Кадр-1". В его практике такое произошло впервые. Компенсационная высадка уже началась. Десятки рабочих и техника трудятся над цветочным "ковром".



Глава города Елена Лапушкина призвала ответственные службы и предприятия своевременно ухаживать за цветами и насаждениями на всей подведомственной территории, пишет Сова.инфо.