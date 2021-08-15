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Минтранс ответил на претензии о засохших деревьях на Московском шоссе в Самаре

15 августа 2021 10:28
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Минтранс ответил на претензии о засохших деревьях на Московском шоссе в Самаре

В понедельник, 16 августа, на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова заменят погибшие деревья. Об этом 63.RU сообщили представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

На погибшие зеленые насаждения первыми обратили внимание местные жители. По их словам, за деревьями никто не ухаживает. В результате из-за аномально высокой жары они засохли.

Как утверждают представители Минтранса, подрядчики регулярно поливают растения на указанном перекрестке. Это входит в контракт, который чиновники заключили с ООО «СамараТрансСтрой».

— Газон поливают 3 раза в месяц в течение 7 месяцев механизированным способом. Также предусмотрен полив один раз в сутки с помощью автоматики. Но из-за высокой жары подрядчики увеличили количество выходов с техникой к газону. Деревья и кустарники же питают водой раз в сутки, — пояснили в Минтрансе.

Более того, по словам представителей ведомства, весной 2021 года рабочие удобрили зеленые насаждения. Процедура, как считают чиновники, должна была положительно отразиться на растениях.

К сожалению, такая ситуация с деревьями и кустарниками на Московском шоссе не нова. Два года назад на магистрали высохли туи, которые высадили в преддверии чемпионата мира по футболу. В результате их просто заменили на новые.

Теги: зеленые насаждения Московское шоссе

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