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Межвузовский кампус и «Обход Тольятти» номинированы на премию инфраструктурных проектов «Импульс»

10 сентября 2024 18:22
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Премия призвана привлечь общественное и профессиональное внимание к лучшим практикам реализации инфраструктурных проектов.

Издание «Ведомости» выберет лучшие инфраструктурные проекты России, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Эксперты оценят проекты в сфере образования, транспорта и дорожного строительства, экологии, социальной сферы, цифровизации и др.

Премия призвана привлечь общественное и профессиональное внимание к лучшим практикам реализации инфраструктурных проектов.

В этом году в перечень номинантов премии «Импульс» вошли два проекта Самарской области.
Одним из 15 номинантов в категории «Дорожное строительство» стала автомобильная трасса «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу. Старт движению по ней в июле дал Президент страны Владимир Путин.

«Наши предприятия, наши гиганты, такие как АВТОВАЗ, наша особая экономическая зона, получат новые возможности для развития, и в том числе для развития экспортного потенциала. Мы с коллегами, со всеми предприятиями планируем увеличить экспортный потенциал в 1,5 раза благодаря открытию данной магистрали», - подчеркнул тогда врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Протяженность современной трассы «Обход Тольятти» – почти 100 км. Она поможет разгрузить плотину Жигулевской ГЭС, повысить пропускную способность трассы М5 «Урал», сократить время пути до Москвы. Автомобильный мост через Волгу — первый в регионе, он имеет длину более 3,7 км и вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России.

В категории «Образование» номинантом стал проект международного межвузовского кампуса IT- направления, который будет построен в Самаре, рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». Проект стал участником в номинации «Образование».

Сегодня один из самых масштабных проектов региона находится в стадии активного проектирования. Концессионером выступает ООО «ПроКампус №1», дочерняя структура Госкорпорации ВЭБ.РФ. «Кампус станет современным образовательным пространством для студентов, преподавателей, молодых ученых, инженеров. Объекты кампуса будут интегрированы в развивающуюся городскую среду: здесь будут построены жилые дома, объекты для бизнеса, жизни, отдыха и туризма. Такой подход позволит участникам работать, жить, получать профессиональные навыки, не испытывая необходимости выезжать за пределы кампуса», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Кампус поможет усилить связку вузов с индустриальными заказчиками и крупными партнерами. Обучение студентов будет построено с участием в больших проектах, погружением в практическую часть профессий.

Кампус обеспечит коллаборацию университетов, при этом не подвергая сомнению их самостоятельность.

Проект реализуется при прямой поддержке Президента страны, в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

На сегодня генеральный проектировщик - «Студия 44» - получил предварительные технические условия на подключение объектов кампуса к инженерным сетям. Кроме того, для трех земельных участков общей площадью 5,7 га согласована предельная высота в 75 метров. Здесь планируется возвести гостиницы кампуса.
 

Фото: Волжская коммуна, Студия 44

Теги: Самара Тольятти

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