Иван Носков и депутат гордумы Анна Сараева посетили школу №28 Самары, где завершается капитальный ремонт

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В Самаре кампания капремонта школ выполнена на 80%. Глава города Самара Иван Носков совместно с депутатом Думы города Анной Сараевой посетили школу №28 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева, где завершается капитальный ремонт.

Самые крупные работы, в том числе полное обновление фасада, кровли, входных групп и спортзала площадью 421 квадратный метр проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области». Общая стоимость работ составляет более 90 млн рублей.



«Важен комплексный подход к планированию ремонта в социальных учреждениях Самары. Школа №28 – хороший пример такого подхода. Здесь удалось грамотно состыковать сразу несколько программ с финансированием из федерального, регионального и городского бюджетов, а главное – выстроено взаимодействие руководства с подрядчиком. Все этапы работ, используемые материалы согласованы с директором школы. Обязательно сделаем еще один выезд, чтобы увидеть выполненные работы, услышать отзывы непосредственно учеников и педагогов», - сказал глава города Самара Иван Носков.



За счет средств городского бюджета – более 7 млн рублей – на территории школьного двора ООО «АиС-Благострой» осуществляет работы по ремонту и восстановлению асфальтового и плиточного покрытия на общей площади 2700 квадратных метров. Также в рамках городской программы ремонта подъездных путей и подходов к учреждениям соцсферы начался ремонт тротуара со стороны улицы Мориса Тореза.



В 2025 году на летнюю ремонтную кампанию школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из бюджетов разного уровня, в том числе по нацпроекту «Молодежь и дети», в Самаре выделено более 500 миллионов рублей.



«В этом году на модернизацию образовательных учреждений в Самаре направлены серьёзные финансовые ресурсы. Безусловно, существенным подспорьем для нас является поддержка федерального и областного бюджета. Привлеченные средства в рамках нацпроекта и госпрограммы, а также средства муниципалитета позволили реализовать комплексный подход, благодаря которому школа №28 и прилегающая к ней территория встретят детей полностью обновлёнными, а закупленное оборудование сделают занятия содержательными и интересными. Это очень здорово!», - отметила депутат Думы городского округа Самара Анна Сараева.





Фото: администрация Самары