3000 сосен высадили на острове Зелененький в Самаре в рамках акции «Сад Памяти»

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В лесах Самары высажено 3 000 сеянцев сосны в рамках Международной акции «Сад памяти», которая в этом году проходит в рамках празднования 80-летия Победы и приурочена к Году защитника Отечества. Юные хвойные деревья, посаженные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, будут расти на площади 1,5 гектара в границах острова Зелененький в Красноглинском районе Самары.



Экологическая акция организована Всероссийским общественным движением в сфере защиты окружающей среды «Волонтеры Леса» при содействии департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Также к высадке присоединились жители и представители бизнес-сообщества.



«Акция «Сад памяти» - это добрая весенняя традиция для многих городов и регионов нашей страны. Экоактивисты, школьники и студенты, молодежь, промышленники, люди старшего поколения объединяются, чтобы увековечить память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, еще раз сказать «спасибо!» своим дедам и прадедам. Большое спасибо тем, кто уже присоединился к акции и хорошей погоды тем, кто только планирует высадить свой «Сад памяти». Мы должны сохранять и приумножать городские леса и зеленые насаждения в целом, чтобы следующие поколения могли наслаждаться богатством нашей природы», - сказал глава Самары Иван Носков.



После высадки «Волонтеры Леса» провели для участников викторину о лесах России – знания проверили и закрепили в рамках проекта «Курс молодого волонтера леса» при поддержке «Росмолодежь.Гранты» Федерального агентства по делам молодежи.



Также к акции «Сад памяти» накануне присоединились ученики и педагоги школы №12. На территории школьного двора совместно с членами Совета ветеранов СВО Самары они высадили 15 саженцев декоративных яблонь, сирени, форзиции и гортензии.



«Мы высаживали не просто деревья – каждое из них символизирует погибших в годы Великой Отечественной войны, поэтому все работали с особым настроением, - отметил ветеран специальной военной операции Артур Губайдуллин. - Когда помогал с посадкой деревьев, вспомнил о своем дедушке. Он воевал в Финскую войну, был участником Великой Отечественной, отстаивал Ленинград во время блокады, был тяжело ранен. Все ради того, чтобы мы и наши дети сегодня могли жить, работать, учиться и строить планы».



Напомним, Международная акция «Сад памяти» в Самаре, как и во всей стране, проводится с 2020 года по инициативе АНО «Сад Памяти», при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Главная цель эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Отметим, что в дальнейшем высадка зеленых насаждений продолжится в других локациях Самары, карта высадок доступна на сайте сад-памяти.рф.