Вице-президентом Российского общества дерматовенерологов и косметологов вновь стал Ильдар Шакуров

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В адрес министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова поступило благодарственное письмо от Президента Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» Алексея Кубанова, который поблагодарил министра за помощь и поддержку в проведении VIII Конференции дерматологов и косметологов Самарской области, в которой приняли участие более 260 человек из разных областей страны.Также Алексей Кубанов сообщил, что на ежегодной конференции в рамках XIX Всероссийского Съезда дерматологов и косметологов, прошедшей в Москве в июне этого года, главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Самарской области, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Ильдар Шакуров переизбран Вице-президентом Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО