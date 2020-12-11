В Самарскую область поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции

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11 декабря на государственный склад поступила партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции – 1000 доз. Сегодня же вакцина будет доставлена в медицинские организации и начнётся вакцинация.

Всего в регион до конца года должна поступить 2751 доза вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 СПУТНИК V, из которых 42 дозы поступили ранее, ими уже привиты 42 медицинских работника Самарской области.

«Для хранения и переревозки вакцины необходимо специальное оборудование, — рассказала исполняющая обязанности директора «Самарафармация» Жанна Орехова. — Она хранится при температуре минус 18 градусов. На нашем складе достаточно морозильного оборудования для поддержания данной температуры, обеспечены все условия для хранения, учета вакцины для профилактики инфекции СОVID-19. Но уже сегодня мы планируем отгружать ее в лечебные учреждения Самарской области для начала вакцинопрофилактики. Особо будем следить за соблюдением необходимых условий при перевозке вакцины».

В первую очередь будут привиты медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области. Это позволит обеспечить устойчивость и бесперебойность работы медицинских учреждений. По мере поступления больших партий вакцины перечень категорий будет расширен, передает пресс-служба облправительства.