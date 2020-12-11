Самарской области выделено дополнительно 66 млн рублей на обеспечение лекарствами лечащихся амбулаторно пациентов с COVID-19

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10 декабря Правительство на своем заседании утвердило распределение по регионам дополнительных средств на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе в январе 2021 года. Самарской области на эти цели выделено 66 091,6 тыс. рублей.

Решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.

Леонид Симановский пояснил: «Начиная с апреля, наша парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, в оперативном порядке рассматривает и одобряет предложения Правительства по выделению дополнительной финансовой помощи регионам в условиях пандемии. Самарской области также выделяются дополнительные средства по многим важным направлениям. Обеспечение граждан страны, заболевших новым коронавирусом и проходящих лечение на дому, бесплатными лекарствами - это поручение Президента. Выделенные дополнительные средства призваны помочь Самарской области оперативно решить эту важную первоочередную задачу.»

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