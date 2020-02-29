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Михаил Ратманов вручить ключи от автомобилей работникам фельдшерско-акушерских пунктов поселков Любицкий и Чапаевский для оказания неотложной медпомощи.
Медработники Красноармейского района получили два новых высокопроходимых автомобилей «НИВА»
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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Медработники Красноармейского района получили два новых высокопроходимых автомобилей «НИВА»

29 февраля 2020 15:15
119
Михаил Ратманов вручить ключи от автомобилей работникам фельдшерско-акушерских пунктов поселков Любицкий и Чапаевский для оказания неотложной медпомощи.
28 февраля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил Красноармейский район, чтобы вручить ключи от двух новых высокопроходимых автомобилей «НИВА» медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов поселков Любицкий и Чапаевский для оказания неотложной медицинской помощи.

В рамках визита в ноябре 2019 года в Красноармейский район глава региона Дмитрий Азаров поручил обеспечить медицинских работников района новыми машинами.

Напомним, по инициативе губернатора Самарской области разработана и внедрена программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи. Летом прошлого года в сельские районы Самарской области поставлены 20 высокопроходимых автомобилей «НИВА».

«Выполняя поручение губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, вновь посетили фельдшерско-акушерский пункт в поселке Любицкий и передали автомобиль НИВА для медицинского работника, - отметил Михаил Ратманов. - Также новый автомобиль передали сотруднику ФАПА в поселке Чапаевский. Теперь медицинские работники будут оперативно приезжать к своим пациентам. Эта практика будет продолжена и в других районах, где фельдшерско-акушерские пункты обслуживают несколько населенных пунктов, расположенных на значительных расстояниях друг от друга».

Новые машины получили медицинские сестры фельдшерско-акушерских пунктов поселков Любицкий и Чапаевский Наталья Маштакова и Ирина Федотова.

"В нашем поселении сразу три населённых пункта, которые отдалены друг от друга, поэтому сидя за рулём, я буду быстрее добираться до своих больных", - рассказала Наталья Владимировна.

Медицинская сестра ФАПа поселка Любицкий Ирина Федотова отметила, что в поселке проживает более 300 человек. «Спасибо, что мне предоставили возможность добираться до пациентов не пешком, а на автомобиле, - рассказала Ирина Борисовна. - Ранее в любую погоду я ходила по поселку к своим больным с медицинским инвентарем в руках. Теперь мне будет гораздо легче, буду ездить по вызовам на автомобиле».

Исполняющий обязанности главного врача Красноармейской ЦРБ Виктор Попов отметил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в районе возводятся новые ФАПЫ. В 2019 году построен ФАП в поселке Любицкий, в этом году запланировано строительство ФАПа в поселке Колокольцовка.

Администрацией учреждения проводится работа по привлечению кадров, штат будет пополняться квалифицированными медицинскими работниками. В 2020 году медработники, трудоустроившиеся в Красноармейскую ЦРБ, по программе «Земский фельдшер» получат уже 750 тысяч рублей. Ранее выплаты по программе составляли 500 тысяч рублей, передает пресс-служба минздрава СО.



Фото:    пресс-служба минздрава СО
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Комментарии


Здравоохранение
29 февраля 2020  15:15
Михаил Ратманов вручить ключи от автомобилей работникам фельдшерско-акушерских пунктов поселков Любицкий и Чапаевский для оказания неотложной медпомощи.
Медработники Красноармейского района получили два новых высокопроходимых автомобилей «НИВА»
Михаил Ратманов вручить ключи от автомобилей  работникам фельдшерско-акушерских пунктов поселков Любицкий и Чапаевский для оказания неотложной медпомощи. Здравоохранение
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