В Чапаевске местный житель обвиняется в даче взятки и незаконном обороте наркотиков

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Собранные следственным отделом Чапаевска с доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным по статьям "Дача взятки" и "Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере".

Установлено, что 6 апреля 2020 года мужчина, находясь в служебном кабинете отделения полиции, передал взятку в 120 тысяч рублей сотруднику полиции, участвовавшему в оперативном эксперименте, положив денежные средства на рабочий стол. Взяткодатель надеялся на принятие процессуального решения в виде вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за незаконный оборот наркотических средств.

Он же, 3 апреля 2020 года незаконно приобрел мефедрон, массой 0, 80 грамма для личного употребления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца условно, с испытательным сроком на 2 года, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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