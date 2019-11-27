В Чапаевске 55-летний местный житель предстанет перед судом за похищение и изнасилование 7-летней девочки

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Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 55-летнего местного жителя.В августе 2019 года примерно в 18 часов он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе дома 7-летнюю девочку, играющую в детские игры. Злоумышленник решил совершить в отношении ребенка действия сексуального характера.Он заманил ребенка обманным путем в подъезд, где проживал, а затем, против воли девочки, затащил в квартиру, где угрожая ножом, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Несмотря на неоднократные просьбы девочки об освобождении, обвиняемый освободил потерпевшую только утром на следующий день, опасаясь быть застигнутым в процессе поисков пропавшего ребенка сотрудниками правоохранительных органов.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области