Самарскому бизнесмену Развееву не удалось вернуть себе причал
23 января 2020 21:55
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«Прокат» принадлежит Дмитрию Развееву — сыну бенефициара лопнувшего банка «Приоритет» Виктора Развеева. Компания арендовала участок на дамбе площадью в 1 га в 1998 году. В 2016 году в этом же районе приобрёл земельный участок Владимир Семенов, но когда предприниматель попытался освоить площадку, выяснилось, что доступа к ней нет. За прошедшие годы «Прокат» разместил на трёх муниципальных участках площадью 5798,8 кв. м забор, шлагбаум, будки охраны и другие сооружение и перекрыл проезд на территорию. Незаконный захват земли зафиксировал отдел земельного контроля администрации Железнодорожного района Самары и предписал освободить площадку. Но компания проигнорировала указания и продолжила пользоваться занятой землёй.
В настоящее время практически вся дамба, на которой установлены лодочные стоянки «Проката», официально арендуется «Парсел-инвестом». А основная «материковая» часть площадки компании Развеева и вовсе принадлежит муниципалитету. Теперь, после завершения судебного разбирательства, «Парсел-инвест» может потребовать принудительно освободить арендованную им площадь от имущества «Проката».
Фото: соцсети
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