На площади Куйбышева в Самаре появится мемориальная доска в память о первом директоре Безымянской ТЭЦ

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Перед Великой Отечественной войной Владимир Иванович руководил строительством Безымянской ТЭЦ, главной задачей которой стало снабжение тепловой и электрической энергией строящихся на станции Безымянка оборонных промышленных предприятий. Электростанция была введена в строй в рекордные сроки и в 1941 году уже начала энергоснабжение первых потребителей. С 1941 по 1944 год Владимир Смирнов руководил предприятием, от надежной работы которого зависели 30 промышленных и оборонных заводов, эвакуированных в Куйбышев из других регионов страны. За самоотверженный труд в годы войныстанция заслужила высокие награды — орден Ленина и Красное знамя Государственного комитета обороны, которое как знак признания ее вклада в Победу было оставлено коллективу ТЭЦ на вечное хранение.В 1944 году, в 36 лет Владимир Смирнов стал управляющим РЭУ «Куйбышевэнерго» - предприятия, которое отвечало за безаварийную работу всейэнергетической сферы города. На этом посту он ввел в эксплуатацию Сызранскую и Новокуйбышевскую ТЭЦ. Немалый вклад был сделан Владимиром Ивановичем и для остальных сфер народного хозяйства, в период своей работы председателем Куйбышевского горисполкома: были открыты школы, электротехнический институт связи, библиотека для слепых, городское управление культуры, развивалась транспортная система, успешно решаласьпродовольственная проблема.На данный момент уже изготовлен эскиз мемориальной доски. Ее торжественная установка будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».