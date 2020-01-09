На площади Куйбышева в Самаре появится мемориальная доска в память о первом директоре Безымянской ТЭЦ
9 января 2020 14:56
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Перед Великой Отечественной войной Владимир Иванович руководил строительством Безымянской ТЭЦ, главной задачей которой стало снабжение тепловой и электрической энергией строящихся на станции Безымянка оборонных промышленных предприятий. Электростанция была введена в строй в рекордные сроки и в 1941 году уже начала энергоснабжение первых потребителей. С 1941 по 1944 год Владимир Смирнов руководил предприятием, от надежной работы которого зависели 30 промышленных и оборонных заводов, эвакуированных в Куйбышев из других регионов страны. За самоотверженный труд в годы войны
станция заслужила высокие награды — орден Ленина и Красное знамя Государственного комитета обороны, которое как знак признания ее вклада в Победу было оставлено коллективу ТЭЦ на вечное хранение.
В 1944 году, в 36 лет Владимир Смирнов стал управляющим РЭУ «Куйбышевэнерго» - предприятия, которое отвечало за безаварийную работу всей
энергетической сферы города. На этом посту он ввел в эксплуатацию Сызранскую и Новокуйбышевскую ТЭЦ. Немалый вклад был сделан Владимиром Ивановичем и для остальных сфер народного хозяйства, в период своей работы председателем Куйбышевского горисполкома: были открыты школы, электротехнический институт связи, библиотека для слепых, городское управление культуры, развивалась транспортная система, успешно решалась
продовольственная проблема.
На данный момент уже изготовлен эскиз мемориальной доски. Ее торжественная установка будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».
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