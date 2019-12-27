Компания «Газпром газораспределение Самара» обеспечила пуск газа в жилой микрорайон «Многодеткино» города Жигулевска
27 декабря 2019 16:21
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«Многодеткино»). Построенная газораспределительная сеть создала условия для газификации 78 домовладений в строящемся микрорайоне для многодетных семей в городском округе Жигулевск Самарской области.
В рамках Программы газификации Самарской области компания «Газпром газораспределение Самара» провела проектно-изыскательские работы и получила
разрешение на реализацию проекта. За три месяца специалистами был построен газопровод высокого, среднего и низкого давления общей протяженностью более трех километров, из них 200 м трубы высокого давления с установкой пункта редуцирования газа.
Самарские газовики приступили к работам по техприсоединению земельных участков к центральному газоснабжению и каждый житель микрорайона
«Многодеткино» может подать соответствующую заявку в газовую компанию. На эти услуги «Газпром газораспределение Самара» предоставил всем семьям скидку в размере 50%.
«Наша компания одной из первых приступила к благоустройству территории, выделенной многодетным семьям под индивидуальное строительство жилья. Теперь78 семей встретят Новый год в тепле и уюте. В этом году газификация в Самарской области шла интенсивно, кроме социальных объектов, мы также пустили газ еще 180 потребителям, среди которых как крупные промышленные предприятия так и жилые дома», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.
Газифицировать территории под застройку для многодетных семей газовая компания продолжит и в следующем году. На очереди – микрорайон Г-1 в
Жигулевске, где новоселами планирует стать 31 семья, передает пресс-служба «Газпром газораспределение Самара».
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