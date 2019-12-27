Компания «Газпром газораспределение Самара» обеспечила пуск газа в жилой микрорайон «Многодеткино» города Жигулевска

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В рамках Программы газификации Самарской области компания «Газпром газораспределение Самара» провела проектно-изыскательские работы и получиларазрешение на реализацию проекта. За три месяца специалистами был построен газопровод высокого, среднего и низкого давления общей протяженностью более трех километров, из них 200 м трубы высокого давления с установкой пункта редуцирования газа.Самарские газовики приступили к работам по техприсоединению земельных участков к центральному газоснабжению и каждый житель микрорайона«Многодеткино» может подать соответствующую заявку в газовую компанию. На эти услуги «Газпром газораспределение Самара» предоставил всем семьям скидку в размере 50%.«Наша компания одной из первых приступила к благоустройству территории, выделенной многодетным семьям под индивидуальное строительство жилья. Теперь78 семей встретят Новый год в тепле и уюте. В этом году газификация в Самарской области шла интенсивно, кроме социальных объектов, мы также пустили газ еще 180 потребителям, среди которых как крупные промышленные предприятия так и жилые дома», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.Газифицировать территории под застройку для многодетных семей газовая компания продолжит и в следующем году. На очереди – микрорайон Г-1 вЖигулевске, где новоселами планирует стать 31 семья, передает пресс-служба «Газпром газораспределение Самара».