«Газпром газораспределение Самара» завершил работы по газификации микрорайона «Многодеткино» в Жигулевске

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В рамках реализации проекта специалистами ООО «Газпром газораспределение Самара» проведены проектно-изыскательские работы и построены газопроводы высокого, среднего и низкого давления общей протяженностью более трех километров, из них 200 м трубы высокого давления с установкой пункта редуцирования газа.Жители «Многодеткино» приступили к технологическому присоединению своих земельных участков к газораспределительным сетям. На эти услуги компания «Газпром газораспределение Самара» предоставила всем многодетным семьям скидку в размере 50%.«Территория под индивидуальное строительство была выделена 78 многодетным семьям еще несколько лет назад. Одной из первых благоустраиватьтерриторию «Многодеткино» стала наша компания. Строительство данного газопровода также было предусмотрено Программой газификации Самарскойобласти», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.Газифицировать территории под застройку для многодетных семей компания продолжит и в следующем году. На очереди – микрорайон Г-1 в Жигулевске, гденовоселами планирует стать 31 семья, передает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара»