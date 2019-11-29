«Газпром газораспределение Самара» завершил работы по газификации микрорайона «Многодеткино» в Жигулевске
29 ноября 2019 14:26
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В рамках реализации проекта специалистами ООО «Газпром газораспределение Самара» проведены проектно-изыскательские работы и построены газопроводы высокого, среднего и низкого давления общей протяженностью более трех километров, из них 200 м трубы высокого давления с установкой пункта редуцирования газа.
Жители «Многодеткино» приступили к технологическому присоединению своих земельных участков к газораспределительным сетям. На эти услуги компания «Газпром газораспределение Самара» предоставила всем многодетным семьям скидку в размере 50%.
«Территория под индивидуальное строительство была выделена 78 многодетным семьям еще несколько лет назад. Одной из первых благоустраивать
территорию «Многодеткино» стала наша компания. Строительство данного газопровода также было предусмотрено Программой газификации Самарской
области», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.
Газифицировать территории под застройку для многодетных семей компания продолжит и в следующем году. На очереди – микрорайон Г-1 в Жигулевске, где
новоселами планирует стать 31 семья, передает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».
Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара»
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