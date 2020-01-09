В праздничные дни работы на головных сооружениях и сетях водоснабжения и водоотведения в Самаре велись в плановом режиме

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В период новогодних каникул сотрудники «РКС-Самара» в плановом режиме обеспечивали работу системы водоснабжения и водоотведения города. Насосно-фильтровальные станции добывали и очищали волжскую воду, трубы и насосы подавали её жителям, собирали стоки, городские очистные канализационные сооружения очищали их и возвращали воду в Волгу.Количество технологических сбоев на сетях не превысило средних значений, крупных неполадок не было. Напоминаем, что при обнаружении аварийных ситуаций на уличных сетях водоснабжения и водоотведения жители Самары могут воспользоваться любыми нижеперечисленными способами передачи информации:- позвонить по телефонам диспетчерской «РКС-Самара» 334-75-12 и 336-86-51,- написать по эл.почте vodasignal@samcomsys.ru,- скинуть информацию и фото на +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp или Viber.