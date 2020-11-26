У нового детсада на Шверника в Самаре оборудуют более 100 парковочных мест

В Самаре продолжается поквартирный опрос жителей домов, во дворе которых собираются построить новый детсад.
Напомним, сад на 132 места хотят возвести прямо во дворе домов №4, 6, 8 и 14 по улице Шверника, 216, 218, 220 по улице Ново-Садовой, что вызывает вопросы у местных жителей. К примеру, озвучивается проблема с нехваткой парковочных мест. В результате власти города приняли решение разработать проект благоустройства всей дворовой территории с учетом мнения жителей домов.
"На последних встречах прозвучало более десяти предложений по благоустройству. Жители просили установить игровые площадки для детей разного возраста, организовать зоны отдыха для взрослых, добавить парковочные места. Мнения были учтены, и сейчас проект предусматривает размещение трех полноценных площадок для игр и занятий спортом, прогулочные и беговые маршруты. Также будет оборудовано более 100 парковочных мест. К тому же, планируется отремонтировать проезды, привести в порядок тротуары, сделать освещение и обустроить новые пешеходные зоны", - пишет пресс-служба администрации города.
Опрос жителей продолжается. В мэрии также обращают внимание на то, что по генплану детсад должны были построить на этом участке еще в 1980-х годах, но тогда реализовать проект не удалось, пишет Самру.ру.
Добавить комментарий