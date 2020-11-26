У нового детсада на Шверника в Самаре оборудуют более 100 парковочных мест

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В Самаре продолжается поквартирный опрос жителей домов, во дворе которых собираются построить новый детсад.

Напомним, сад на 132 места хотят возвести прямо во дворе домов №4, 6, 8 и 14 по улице Шверника, 216, 218, 220 по улице Ново-Садовой, что вызывает вопросы у местных жителей. К примеру, озвучивается проблема с нехваткой парковочных мест. В результате власти города приняли решение разработать проект благоустройства всей дворовой терри­тории с учетом мнения жителей домов.

"На последних встречах про­звучало более десяти предложе­ний по благоустройству. Жители просили установить игровые площадки для детей разного возраста, организовать зоны отдыха для взрослых, добавить парковочные места. Мнения были учтены, и сейчас проект предусматривает размеще­ние трех полноценных площадок для игр и занятий спортом, прогулочные и беговые маршруты. Так­же будет оборудовано более 100 парковочных мест. К тому же, планируется отремонтировать проезды, привести в порядок тротуары, сделать освещение и обустроить новые пешеходные зоны", - пишет пресс-служба администрации города.

Опрос жителей продолжается. В мэрии также обращают внимание на то, что по генплану детсад должны были построить на этом участке еще в 1980-х годах, но тогда реализовать проект не удалось, пишет Самру.ру.