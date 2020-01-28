Число контролеров застройки Самары убавили на треть
28 января 2020 17:32
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Основная задача комиссии по застройке и землепользованию при главе Самары — следить за выполнением действующих правил. Она рассматривает заявки на строительство новых объектов недвижимости, требующих специальных согласований, например — сокращения парковочных мест. А также готовит рекомендации по внесению изменений в действующие правила, вроде смены зонирования площадок. В том числе сейчас комиссия курирует проект нового генерального плана Самары, который могут принять уже летом этого года.
Предыдущий состав комиссии был сформирован постановлением мэрии Самары в августе 2016 года. За прошедшие годы список ее членов кардинально не менялся, хотя несколько раз в него вносились небольшие коррективы. Сейчас произошли самые радикальные изменения в составе комиссии, её состав уменьшился больше чем на треть — с 26 до 18 человек.
Помимо четверых депутатов гордумы — Валерия Барсука, Александра Палагичева, Александра Чернышева и Василия Рогожникова — покинули комиссию руководитель департамента образования Самары Елена Чернега и бывший руководитель МБУ «Управление капитального строительства» Сергей Басов. Также комиссию зачистили и от Екатерины Иртикеевой, ушедшей в конце прошлого года с поста заместителя генерального директора по развитию АО «Корпорация развития Самарской области». Покинул комиссию и один из членов команды бывшего губернатора региона Николая Меркушкина — директор «Октогона» Олег Никитенко.
Изменения в составе не ограничились исключением ряда ее участников — там появились и новые лица. Среди них — сотрудник управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Сергей Каштанов. Другим новичком стала профессор, заведующая кафедрой градостроительства Академии строительства и архитектуры СамГТУ Елена Ахмедова.
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