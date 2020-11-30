Жители Самарской области могут обращаться на горячую линию по коронавирусу  по единому телефону 122

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Единый телефонный номер 122, по которому жители России при заболевании новой коронавирусной инфекцией смогут получить информацию и вызвать на дом медицинского работника , заработал в 27 регионах страны, в том числе и в Самарской области.

Напомним, номер горячей линии 8 800 302 21 63 объединяет в себе несколько сервисов для граждан, включая центр амбулаторной помощи пациентам с пневмонией и COVID-19 для вызова медицинского работника на дом, контакт-центр по вопросам записи на прием к врачу, службу психологической поддержки, информационную линию. Теперь все эти сервисы доступны по короткому номеру 122.