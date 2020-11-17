700 коек для лечения коронавируса дополнительно готовы открыть больницы Самарской области

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Рассчитываем на лучшее, но готовимся к худшему. В больницах Самарской области на сегодняшний день создано 6350 коек для лечения COVID-19.

Об этом сообщил Губернатор Дмитрий Азаров, отвечая на вопросы журналистов об обстановке с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

Глава региона отметил, что была проведена большая работа по созданию мест для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Напомним, в понедельник Председатель Правительства России Михаил Мишустин поддержал инициативу Дмитрия Азарова о переводе 200 коек, расположенных в клиниках Самарского медицинского университета, под ковид.

«Это федеральное учреждение и решение здесь должно было приниматься на федеральном уровне. Я обратился в Правительство с этой просьбой, переговорил лично с Министром здравоохранения России и получил поддержку, – отметил Глава региона. – Искренне благодарен за принятое решение, которое для нас имеет важное значение».

Важно, что на случай ухудшения ситуации в лечебных учреждениях еще есть резерв.

«У нас на сегодняшний момент еще есть запас – около 700 коек, готовых немедленно принимать пациентов. Но, конечно, есть и план «В», и план «С», по которому мы готовы и дополнительные объемы коечного фонда переводить под борьбу с коронавирусом. Очень надеюсь, что нам это не потребуется», – сказал Губернатор.

Он призвал всех жителей Самарской области позаботиться о себе и окружающих:

«Мы сами отвечаем за собственное здоровье в первую очередь. Да, мы обязаны и заботимся о здоровье детей, людей преклонного возраста, которые, зачастую, не могут сами себя обслуживать. Тем не менее я хочу попросить всех земляков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Каждый из нас может препятствовать распространению инфекции».